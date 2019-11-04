Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства. Поздравление политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Этот праздник отмечается в нашей стране уже 14 лет. В его основу вошли события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Напомним, глава кабмина вечером 2 ноября приехал в Таиланд, чтобы выступить на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также провести ряд двусторонних встреч.