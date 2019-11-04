Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять рецептов празднования Дня народного единства от депутатов Госдумы

Пять рецептов празднования Дня народного единства от депутатов Госдумы

 Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства

Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства
Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

 Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу
Учения НАТО проходят в Литве

Учения НАТО проходят в Литве

 Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке
Пять рецептов празднования Дня народного единства от депутатов Госдумы

Пять рецептов празднования Дня народного единства от депутатов Госдумы

 Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства

Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства
Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

 Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу
Учения НАТО проходят в Литве

Учения НАТО проходят в Литве

 Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке
9:29   4 Ноября 2019
Россия

Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства

Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства. Поздравление политик опубликовал на своей странице в Twitter.

Этот праздник отмечается в нашей стране уже 14 лет. В его основу вошли события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 

Напомним, глава кабмина вечером 2 ноября приехал в Таиланд, чтобы выступить на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также провести ряд двусторонних встреч.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медведев #политика #день народного единства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...