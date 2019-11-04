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9:10   4 Ноября 2019
Россия

Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Известному российскому актеру театра и кино Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова вчером 3 ноября. Ему вызвали скорую.

Врачи установили, что у Ланового поднялось давление. Актера осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.

Все произошло во время спектакля «Последние луны». Его пришлось прервать. Представители артиста и театра пока никак не прокомментировали состояние Ланового.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года он играет в театре Вахтангова. Снимался в таких известных советских картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Солярис», «Полосатый рейс».

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Автор: Виктория Разумовская
#театр #культура #лановой

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