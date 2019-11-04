Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Известному российскому актеру театра и кино Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова вчером 3 ноября. Ему вызвали скорую.

Врачи установили, что у Ланового поднялось давление. Актера осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.

Все произошло во время спектакля «Последние луны». Его пришлось прервать. Представители артиста и театра пока никак не прокомментировали состояние Ланового.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. С 1957 года он играет в театре Вахтангова. Снимался в таких известных советских картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Солярис», «Полосатый рейс».