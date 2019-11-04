Эксперт заявил, что провокации курдских радикалов на северо-востоке Сирии продолжатся

Эксперт по геополитике Константин Соколов заявил журналу «Слово и Дело», что одного теракта в пограничном городе Тель-Абьяд на севере Сирии будет недостаточно для возобновления спецоперации Турции «Источник мира», о чем говорил после подписания сочинского меморандума глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

На рынке в центре сирийского города подорвали автомобиль со взрывчаткой. Анкара считает, что теракт совершила Рабочая партия Курдистана и курдские «Силы народной самообороны».

Соколов уверен, что подобные провокации будут происходить постоянно. Хотя США, казалось бы, отвернулись от курдских радикалов, последние по-прежнему зависят от Вашингтона, и им нужно сорвать начавшийся без его участия политический процесс.

«Теперь от Турции нужны выдержка и трезвые действия. Я думаю, что один теракт не вызовет возобновления полномасштабной военной операции, но я уверен, что такие теракты будут продолжаться. Как дальше пойдут события, сказать сложно, потому что всё зависит от масштаба», — добавил специалист.

Соколов полагает, что провокации затянут политический процесс в Сирии, но если курдские боевики не станут вторгаться в 30-километровую буферную зону, вряд ли Турция возобновит спецоперацию. При этом судьба курдских боевиков будет зависеть от того, захотят ли США снова использовать их для контроля над сирийскими нефтяными объектами или же предпочтут справляться сами, чтобы не делиться ни с кем добычей от кражи чужих природных ресурсов.