Бутина заявила, что условия содержания в американской тюрьме были пыткой

Вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США россиянка Мария Бутина рассказала в интервью телеканалу CBS, что условия содержания в камере были пыткой.

«Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве», – добавила девушка.

По ее словам, вера помогала ей преодолеть трудности во время тюремного заключения.

Мария Бутина была арестована в США в июле прошлого года по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Ее отправили в тюрьму на полтора года. Россиянке пришлось признать свою вину, иначе тюремное заключение продлилось бы много лет.

Она должна была выйти на свободу 5 ноября, но ее срок уменьшили на десять дней. Неделю назад Мария вернулась в Россию, после нескольких дней в столице она вернулась в родной Барнаул.