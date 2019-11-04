«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

Украинская сверхзвуковая противокорабельная ракета «Молния» («Блискавка»), созданная конструкторским бюро «Южное» с целью «защиты от России», представлена на выставке «Оружие и безопасность – 2019», рассказывает ютуб-канал Обзор TV.

Скорость ракеты составляет 2000–2500 километров в час, ими планируют вооружить самолеты Су-27 и Су24М ВВС Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в закадровом комментарии заявил, что противостоять «Молнии» в мире практически нечему.

По его словам, Киев может использовать ракету для противостояния российскому флоту в Черном и Азовском море.