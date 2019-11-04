Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

 Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей

Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей
«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

 Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя
Бутина заявила, что условия содержания в американской тюрьме были пыткой

Бутина заявила, что условия содержания в американской тюрьме были пыткой

 Гаспарян заявил, что провокации курдских боевиков на севере Сирии – результат работы США

Гаспарян заявил, что провокации курдских боевиков на севере Сирии – результат работы США
Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

 Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей

Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей
«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

 Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя
Бутина заявила, что условия содержания в американской тюрьме были пыткой

Бутина заявила, что условия содержания в американской тюрьме были пыткой

 Гаспарян заявил, что провокации курдских боевиков на севере Сирии – результат работы США

Гаспарян заявил, что провокации курдских боевиков на севере Сирии – результат работы США
6:41   4 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

«Несбиваемая» ракета для защиты от России создана на Украине

Украинская сверхзвуковая противокорабельная ракета «Молния» («Блискавка»), созданная конструкторским бюро «Южное» с целью «защиты от России», представлена на выставке «Оружие и безопасность – 2019», рассказывает ютуб-канал Обзор TV.

Скорость ракеты составляет 2000–2500 километров в час, ими планируют вооружить самолеты Су-27 и Су24М ВВС Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в закадровом комментарии заявил, что противостоять «Молнии» в мире практически нечему.

По его словам, Киев может использовать ракету для противостояния российскому флоту в Черном и Азовском море.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #ракета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...