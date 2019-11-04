Гаспарян заявил, что провокации курдских боевиков на севере Сирии – результат работы США

США несколько лет провоцировали подконтрольных им курдских радикалов на те меры, которые сейчас реализуются на северо-востоке Сирии, заявил изданию «NewInform» политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя новый теракт в сирийском городе Телль-Абьяд.

В субботу, 2 ноября, на границе Турции и Сирии взорвался заминированный автомобиль, жертвами инцидента стали 19 мирных граждан, среди погибших были дети, еще 29 человек пострадали.

Нападение, предположительно, устроили курдские бандиты, которые были изгнаны из Телль-Абьяда турецкими военными и силами САА, но исполнители теракта пока не установлены.

Курдские бандформирования продолжают устраивать провокации в буферной зоне на северо-востоке Сирии, в частности, они подорвали турецкую бронированную машину на севере Хасаки, сожгли несколько домов на юго-востоке Манбиджа, обстреляли военнослужащих Турции близ поселка Абу-Расин и захватили населенные пункты Даудия и Мулла-Салма.

По мнению Гаспаряна, теракт в Телль-Абьяде могли устроить курдские радикалы, причем это прямой результат работы Вашингтона. В Сирии идет война, а одним из движущих факторов современной войны является терроризм.

«Оружия в регионе много, экстремистов много и для того, чтобы там перестали производиться теракты, нужна полная победа сил Асада и фильтрация «чудесных» экс-муниципальных депутатов», — заявил эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если курдские бандформирования не выполнят свои обязательства согласно сочинскому меморандуму и не отступят на 30 километров от турецкой границы, то Анкара может возобновить антитеррористическую спецоперацию «Источник мира». Гаспарян полагает, что такой исход возможен.