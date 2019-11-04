Парламентская «двадцатка» в Японии обсуждает тему открытой и свободной торговли

Шестой саммит спикеров парламентов государств «Большой двадцатки», созванный при поддержке Межпарламентского союза (IPU), открылся в понедельник, 4 ноября, в Токио.

Спикер верхней палаты парламента Японии Акико Санто произнесла вступительную речь, где заявила о росте активности популистов и антиглобалистов в последние годы. При этом она отметила, что политика протекционизма не только провоцирует напряженность между странами, но и замедляет развитие мировой экономики. Такие меры не приведут к положительным результатам, ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Участники саммита, подчеркнула Санто, обязаны «играть роль якоря, который сдержит дрейф в сторону негативных экономических тенденций». Главной темой мероприятия, по ее словам, станет тема свободной и открытой экономики.

Россию на форуме представят первый зампред Госдумы Александр Жуков и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.