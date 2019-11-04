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4:26   4 Ноября 2019
Россия

Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

Россия запустит в космос стеклянный сферический аппарат перед Новым годом

Космический аппарат «Блиц-М» в виде стеклянной сферы, предназначенный для точного определения гравитационного поля Земли, намерены вывести на орбиту в конце декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся материалы.

Аппарат отправится в космос вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Рокот», старт которой запланирован на 25 декабря с космодрома Плесецк.

Лазерный отражатель «Блиц-М» разработан и изготовлен в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (предприятие «Роскосмоса»). Его задача — высокоточное определение орбит геодезических и навигационных спутников, калибровка измерительных радиотехнических систем на орбите, определение параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

Его предшественник, спутник «Блиц», находился на орбите с сентября 2009 года, пока в январе 2013 года не столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, которые появились в 2007 году после испытания Пекином противоспутникового оружия.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #космос #спутник

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