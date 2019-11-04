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3:43   4 Ноября 2019
Россия

Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей

Семьи погибших моряков танкера «Залив Америка» получат от судовладельца по миллиону рублей

Судовладелец танкера «Залив Америка», компания «Наяда», выплатит семьям погибших при взрыве на судне моряков по миллиону рублей до 10 ноября 2019 года, а также понесет все похоронные расходы, говорится в официальном сообщении судовладельца.

Ранее стало известно о хлопке газа на танкере «Залив Америка» в приморском порту Находка, в результате происшествия погибли два человека, третий ушел под воду на глазах экипажа, его поиски продолжаются до сих пор с участием нескольких судов. Заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Также отмечается, что жизни моряков были застрахованы на сумму 300 тысяч рублей, а ответственность судовладельца за гибель членов экипажа — на 30 тысяч долларов на каждого человека. Эти суммы выплатят семьям погибших через страховую компанию, когда расследование по делу завершится.

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Автор: Мария Милкевич
#взрыв #танкер #находка

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