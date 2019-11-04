США пытаются наказать Турцию за операцию против курдских боевиков изгнанием из НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турцию невозможно исключить из альянса ввиду отсутствия таких механизмов. Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил ФАН, что призывы к исключению вызваны недовольством США действиями турецких властей.

Столтенберг отметил, что Анкара является «важным союзником», боровшимся с ИГ* и давшим кров для 3,6 миллионов беженцев. Однако Вашингтон недоволен турецкой операцией в Сирии «Источник мира» и закупкой у России ЗРК С-400, а также независимой политикой страны.

«Это вызывает раздражение, и эти все заявления не направлены на выход из альянса, а нужны для проверки последующей официальной реакции Анкары», — выразил мнение эксперт.

Штаты ожидают, что Турция склонится в сторону Запада, но этого не будет. По словам Перенджиева, Турция на сегодняшний день перестала быть проамериканской страной, хотя антиамериканской ее пока тоже нельзя назвать. Однако Анкара настроена против курдских радикалов, поддерживаемых США в Сирии.

«Этот, в определенной степени, антиамериканизм уже в политике Турции есть. В военно-технической политике тоже это есть. В данном случае, это покупка С-400, потому что Анкара не хочет зависеть в военном плане от США», — отметил Перенджиев.

Напомним, в октябре стартовала антитеррористическая спецоперация Турции «Источник мира» против курдских боевиков, незаконно оккупировавших северо-восток Сирии и создающих угрозу на сирийско-турецкой границе. В результате этой операции Вашингтон сообщил, что больше не поддерживает курдские банды и уводит своих военных из региона, впрочем, сохранив под своим контролем нефтегазовые объекты САР.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.