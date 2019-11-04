Претендентка в президенты США от демократов обвинила Трампа в краже сирийской нефти

Целью Дональда Трампа в Сирии является исключительно захват нефтяных объектов, принадлежащих сирийскому народу, заявила в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» конгрессвумен, претендент на пост президента США от демократов на выборах 2020 года Тулси Габбард.

Она напомнила, что задача американской армии — обеспечивать безопасность народа и нацбезопасность США, но Трамп предал этот курс. Ранее он собирался вернуть военнослужащих на родину, но передумал и решил оставить их в Сирии, но не для того, чтобы бороться с террористами ИГ*, а для охраны сирийских нефтяных месторождений, на которые США не имеют никаких прав.

«Сирийский народ лишают основного источника ресурсов и энергии, которые нужны, чтобы выживать и начать налаживать жизнь. Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас», — подытожила противница Трампа.

Ранее Дональд Трамп прямо сказал журналистам, что США в Сирии отныне интересует только нефть, и оккупационные войска остаются в регионе лишь для того, чтобы удерживать нефтяные месторождения в Заевфратье, а заниматься патрулированием сирийской границы он не намерен.

Россия многократно заявляла, что эксплуатация американцами сирийских природных ресурсов не может быть оправдана ни одним существующим законом.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее составил обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором призвал осудить США за оккупацию сирийских нефтяных месторождений и контрабанду чужих природных ресурсов.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.