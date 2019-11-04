Евросоюз призвал палестинцев из сектора Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

 Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации
Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

 Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
США пытаются наказать Турцию за операцию против курдских боевиков изгнанием из НАТО

США пытаются наказать Турцию за операцию против курдских боевиков изгнанием из НАТО

 Претендентка в президенты США от демократов обвинила Трампа в краже сирийской нефти

Претендентка в президенты США от демократов обвинила Трампа в краже сирийской нефти
Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

 Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации
Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

Соловьев заявил, что сбежавший из Украины Бабченко нигде не найдет покоя

 Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
США пытаются наказать Турцию за операцию против курдских боевиков изгнанием из НАТО

США пытаются наказать Турцию за операцию против курдских боевиков изгнанием из НАТО

 Претендентка в президенты США от демократов обвинила Трампа в краже сирийской нефти

Претендентка в президенты США от демократов обвинила Трампа в краже сирийской нефти
2:21   4 Ноября 2019
Весь мир

Евросоюз призвал палестинцев из сектора Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля

Евросоюз призвал палестинцев из сектора Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля

Брюссель призывает срочно остановить ракетные обстрелы мирного населения Израиля после того, как ракета палестинских радикалов из сектора Газа 1 ноября прилетела в жилой дом, сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В тексте уточняется, что эти действия неприемлемы и должны быть немедленно и безоговорочно прекращены.

«Приоритетом должна стать работа по немедленной деэскалации [напряженности] с целью защиты гражданского населения», — гласит документ.

В Евросоюзе подчеркнули, что конфликт между Израилем и Палестиной необходимо преодолеть политическим путем.

Напомним, 1 ноября со стороны сектора Газа на территорию Израиля прилетели 10 ракет, восемь из них были остановлены комплексом ПВО «Железный купол», а одна угодила в жилой дом на юге страны. Погибших не было, но зданию был нанесен ущерб. В ночь на 2 ноября Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям ХАМАС в секторе Газа, один палестинец погиб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #палестина #израиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...