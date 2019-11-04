Евросоюз призвал палестинцев из сектора Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля

Брюссель призывает срочно остановить ракетные обстрелы мирного населения Израиля после того, как ракета палестинских радикалов из сектора Газа 1 ноября прилетела в жилой дом, сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В тексте уточняется, что эти действия неприемлемы и должны быть немедленно и безоговорочно прекращены.

«Приоритетом должна стать работа по немедленной деэскалации [напряженности] с целью защиты гражданского населения», — гласит документ.

В Евросоюзе подчеркнули, что конфликт между Израилем и Палестиной необходимо преодолеть политическим путем.

Напомним, 1 ноября со стороны сектора Газа на территорию Израиля прилетели 10 ракет, восемь из них были остановлены комплексом ПВО «Железный купол», а одна угодила в жилой дом на юге страны. Погибших не было, но зданию был нанесен ущерб. В ночь на 2 ноября Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям ХАМАС в секторе Газа, один палестинец погиб.