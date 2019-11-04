Эксперт объяснил, что Россия укрепилась в Сирии не благодаря ворующим чужую нефть США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью The Wall Street Journal подверг критике политику президента страны Дональда Трампа в Сирии, которая, на его взгляд, способствует укреплению позиций России в регионе, пишет Федеральное агентство новостей.

Так он прокомментировал вывод военнослужащих США с северо-востока Сирии и удержание контроля над нефтяными объектами Заевфратья. По словам Байдена, все перевернулось вверх дном, и Трамп, заявляя о намерении захватить месторождения, мог бы с таким же успехом установить гигантский плакат для вербовки в ИГ*.

Ранее Минобороны РФ с помощью снимков доказало, что США занимаются контрабандой сирийской нефти, за счет доходов от ее продажи поддерживая лояльные им курдские бандформирования.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил ФАН, что Джо Байден ошибается, полагая, что позиция России укрепляется как в Сирии, так на Ближнем Востоке, благодаря действиям Трампа. По его словам, президент США тут совершенно ни при чем. Это произошло, потому что россияне много лет оказывали помощь сирийскому народу и помогали стране вернуться к нормальной мирной жизни.

Эксперт добавил, что кем бы ни был президент США, политика страны всегда одинаковая, и она преследует исключительно экономические и военно-политические интересы Вашингтона. Американцы захватывают территории либо для кражи природных ресурсов, как сейчас в Сирии, либо для создания военных баз и последующего геополитического контроля.

«Поэтому, фактически, слова Байдена не имеют смысла, потому что это нормальная политика США. Политика имперской экспансионистской державы, стремящейся контролировать весь мир», — подытожил Шаповалов.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.