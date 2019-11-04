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1:21   4 Ноября 2019
Россия

Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения в России по итогам прямой линии, отметил в воскресенье в эфире программы «Время» на Первом канале губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий рабочую группу по направлению «Здравоохранение».

Напомним, в четверг, 31 октября в Калининградской области глава государства провел заседание президиума Госсовета по тематике здравоохранения. По завершении мероприятия, среди прочего, стало известно, что финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта повысится на 550 миллиардов рублей.

Воскресенский подчеркнул, что Путин очень остро чувствует проблему здравоохранения в целом и первичного звена в частности.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #здравоохранение

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