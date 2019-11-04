Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин лично инициировал поддержку первичного звена здравоохранения в России по итогам прямой линии, отметил в воскресенье в эфире программы «Время» на Первом канале губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий рабочую группу по направлению «Здравоохранение».

Напомним, в четверг, 31 октября в Калининградской области глава государства провел заседание президиума Госсовета по тематике здравоохранения. По завершении мероприятия, среди прочего, стало известно, что финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта повысится на 550 миллиардов рублей.

Воскресенский подчеркнул, что Путин очень остро чувствует проблему здравоохранения в целом и первичного звена в частности.