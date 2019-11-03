Сирийские военные выдвинулись на север провинции Хасеке

Сирийская армия в воскресенье, 3 ноября, расставила блокпосты на шоссе Телль-Тамер — Камышлы на севере провинции Хасеке и возводит в этом районе близ границы с Турцией оборонительные рубежи, передает агентство САНА.

По данным агентства, сирийские военные контролируют участок протяженностью 60 километров от населенного пункта Эль-Агайбеш до Савами-Алия и занимают огневые позиции в окрестностях города Телль-Тамер.

Перед этим в местечке Абу-Расейн встретились две колонны правительственных войск, направлявшихся к границе из провинциальных центров Хасеке и Ракка.

Напомним, лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум, согласно которому российские и сирийские военные войдут в приграничную с Турцией зону, чтобы способствовать выводу курдских бандформирований из 30-километровой зоны безопасности. Ранее с этой целью Турция провела операцию «Источник мира», чтобы обезопасить свою южную границу от курдских радикалов, мечтающих создать собственное государство в ущерб территориальной целостности Сирии и других стран с курдским населением.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 октября рассказал, что отвод курдских боевиков из буферной зоны закончен досрочно.