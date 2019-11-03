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 Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
22:55   3 Ноября 2019
Весь мир

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Американский лидер Дональд Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими». Об этом он заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Так он ответил на вопрос о поддержке Киева. По словам президента США,его отношения с Китаем также «очень хорошие».

«Люди не понимают, я могу ладить [с другими государствами]», — отметил Трамп.

Он добавил, что его поддержка Украины тоже «очень хорошая».

Напомним, в конце сентября Трамп заявил о большом прогрессе в российско-украинских отношениях за последние месяцы. Перед этим, в начале сентября, он поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом заключенными и выразил надежду, что это событие послужит первым гигантским шагом к миру.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #украина #трамп

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