Колонна военных США, шедшая к границе Ирака на востоке Сирии, попала под обстрел боевиков

Колонна американских военных, двигающихся по трассе М-4 в районе Тель-Тамр в провинции Хасака, попала под обстрел боевиков группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», ранее воевавшей против Сирийской арабской армии в Идлибе, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в сирийской армии.

Уточняется, что военнослужащие США, задействованные в оккупации северной Сирии, оставили военную базу «Сиррин», незаконно созданную в Заевфратье возле моста Каракозак, и двинулись к иракской границе на востоке Сирии.

На данный момент данных о жертвах нападения среди американских военных нет, однако сообщается, что в составе колонны шло более сотни единиц техники.

Также поступила информация, что «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в этом же районе обстреляла двигавшуюся по дороге Рас-аль-Айн — Тель-Тамр колонну международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». В результате этой атаки один человек погиб и несколько были ранены.

Напомним, что война в Сирии идет с марта 2011 года, а в 2014 году в страну незаконно вторглась международная коалиция во главе с США. Она действует без согласия и координации с законным правительством САР и резолюции Совбеза ООН. Вашингтон также оказывает поддержку оппозиционным силам под предлогом борьбы с ИГ*.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.