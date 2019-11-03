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Сенатор Валентина Матвиенко стала героем проекта ФАН о патриотизме

Сенатор Валентина Матвиенко стала героем проекта ФАН о патриотизме

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 Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии

Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии
21:37   3 Ноября 2019
Россия

Сенатор Валентина Матвиенко стала героем проекта ФАН о патриотизме

Сенатор Валентина Матвиенко стала героем проекта ФАН о патриотизме

Сенатор Валентина Матвиенко стала героем проекта Федерального агентства новостей о патриотизме. Достичь карьерных высот и стать одной из самых ярких, узнаваемых и влиятельных женщин в России ей помогли упорство, труд, любовь и вера в Родину.

Она начала свой путь с должности секретаря райкома комсомола, потом служила послом СССР в Греции и на Мальте. Позднее Матвиенко предложили стать вице-премьером в правительстве Евгения Примакова, затем — полпредом президента РФ в Северо-Западном округе и в конце концов губернатором Санкт-Петербурга.

 

Свой нынешний пост спикера Совета Федерации Матвиенко занимает с 2011 года. В этом году за многолетнюю и плодотворную работу она получила орден Святого апостола Андрея Первозванного. Политический обозреватель Дмитрий Дризе заявил тогда, что Матвиенко смогла занять «нишу политика с душой».

В рейтинге самых узнаваемых в России женщин-политиков и общественных деятелей по версии ВЦИОМ Матвиенко регулярно достаются первые строчки. На всех государственных постах она отстаивала патриотические ценности. Она считает, что «России нужна не спущенная сверху идеология, а национальная идея, основанная на патриотизме», которая «не спускается властью сверху, а формируется внутри общества».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #матвиенко #патриотизм

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