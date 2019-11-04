Пять рецептов празднования Дня народного единства от депутатов Госдумы

«Политика сегодня» поговорила с парламентариями о том, как они собираются провести День народного единства. А они в свою очередь дали практические советы россиянам. Например, председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов посоветовал россиянам просто отдохнуть в этот день и получить удовольствие от этого.

1. Поесть чак-чак и выпить сбитень

Именно так советует провести праздник член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. В беседе с нашим корреспондентом он отметил, что 4 ноября становится потихонечку народным праздником.

«Россияне — люди разных национальностей. После службы у себя в округе мы организовываем праздник [я там буду]. Там будут представители наших разных диаспор», — поделился Милонов.

По мнению депутата, еда, как ничто другое, объединяет. Поэтому парламентарий советует сходить с друзьями в ресторан традиционной кухни народов России.

Но, как говорится, не хлебом единым. Хорошим дополнением к празднику станет посещение с детьми исторической выставки.

2. Уехать из города

Так собирается сделать депутат Дмитрий Ионин. В планах парламентария поехать в Екатеринбург, где живут его родные:

«Для меня — это дополнительный выходной, который я могу провести с семьей. Посвятить домашним заботам. Всех повидать. Выбраться на природу пока еще не пришли сильные холода!»

Депутат бы и рад следовать традициям праздника, но их пока нет.

«К сожалению, идеологическим наполнением он (праздник) до сих пор не блещет. Сама по себе идея может быть и неплохая, но донести ее авторы до народных масс не смогли», — грустит Ионин, но одновременно радуется дополнительному выходному.

3. Побегать от гриппа

Тему вирусных заболеваний не мог обойти зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, 17 лет следивший за санитарным благополучием россиян на посту главы Роспотребнадзора.

«Так как гриппозный сезон еще не настал, то можно побыть на воздухе, поучаствовать в массовых спортивных мероприятиях», — говорит Онищенко.

Тем более, если погода позволяет. Как, например, в Крыму, куда отправится депутат на встречу с артековцами. Онищенко рассказал, что намерен участвовать в совместном мозговом штурме с детьми. Предстоит придумать, как вдохновить россиян на здоровый образ жизни.

4. Мечтать, желать, творить...

«Чувства — и есть наша жизнь», — утверждает депутат и телеведущая Оксана Пушкина. Она советует провести праздник в хорошем настроении.

Делиться своим хорошим настроением Пушкина намерена с избирателями в подмосковном Одинцове на празднике. Депутат пообщается со всеми желающими в школе №17, куда кроме Пушкиной приглашены летчик-космонавт Максим Сураев, актер Алексей Огурцов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

За музыкальное настроение гостей будут отвечать пианист на кузове «Газели» и скрипачи на крыше.

5. Не думать о работе

На вопрос, как отметить россиянам праздник, глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ни секунды не раздумывал:

«Отдыхать, праздник же! Это общий праздник для всех народов нашей страны. Ни в одной семье не возникает никаких разногласий по этому празднику», — отметил Гильмутдинов.

Сам парламентарий начнет день с церемонии. Президент РФ Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Почему отмечают День народного единства?

День народного единства стал официальным праздником и выходным днем не так давно — в 2005 году. Его отмечают 4 ноября, когда ополчение из казаков, дворян и крестьян под руководством князя Дмитрия Пожарского и старосты Кузьмы Минина изгнало польских интервентов из Москвы в 1612 году.

Освобождение столицы завершило долгий период Смутного времени. В 1613 году Земский собор избрал на царствование Михаила Федоровича Романова.

Как стали отмечать 4 ноября в России?

На самом деле 4 ноября отмечали еще до 2005 года. И даже до революции. В 1613 году Михаил Федорович учредил праздник — день очищения Москвы от польских интервентов. А через пять лет он приобрел религиозное значение. Православные 4 ноября почитали икону Казанской Божией Матери, с которой по преданию, народное ополчение вошло в Москву. Многие верят, что изгнать интервентов удалось именно благодаря ее образу.

В 2004 году Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержали в Госдуме.

Почему праздник получил такое название?

В пояснении к закону о государственном празднике сказано, что освобождение Москвы от польских интервентов стало возможным благодаря сплоченности народа. Ополчение стало символом единения людей вне зависимости от их происхождения, вероисповедания и положения в обществе.