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 Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению

Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению
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20:47   3 Ноября 2019
Россия

Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению

Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению

Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению. По словам пресс-секретаря российского президента РФ Дмитрия Пескова, система здравоохранения в стране неспособна самостоятельно поддерживать необходимый уровень собственной деятельности.

Представитель Кремля заявил, что более десяти лет назад существенный прорыв в медицине был сделан благодаря национальному проекту, но сейчас стоит признать, что система не имеет возможности самообновляться, она так не отлажена, поэтому здравоохранение не обеспечивается оборудованием, техникой и кадрами на высоком уровне.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что медицинская инфраструктура в стране находится в плачевном состоянии из-за неправильно проведенной оптимизации в российских учреждениях здравоохранения. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что проблема не решалась годами, поэтому сейчас требуются модернизации поликлиник, районных больниц, которые находятся в «ужасном» состоянии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #здравоохранение

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