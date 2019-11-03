Кремль заявил о неспособности российского здравоохранения к самообновлению. По словам пресс-секретаря российского президента РФ Дмитрия Пескова, система здравоохранения в стране неспособна самостоятельно поддерживать необходимый уровень собственной деятельности.

Представитель Кремля заявил, что более десяти лет назад существенный прорыв в медицине был сделан благодаря национальному проекту, но сейчас стоит признать, что система не имеет возможности самообновляться, она так не отлажена, поэтому здравоохранение не обеспечивается оборудованием, техникой и кадрами на высоком уровне.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что медицинская инфраструктура в стране находится в плачевном состоянии из-за неправильно проведенной оптимизации в российских учреждениях здравоохранения. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что проблема не решалась годами, поэтому сейчас требуются модернизации поликлиник, районных больниц, которые находятся в «ужасном» состоянии.