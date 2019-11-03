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Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии

Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии

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20:35   3 Ноября 2019
Весь мир

Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии

Опубликовано видео голодающих узников концлагеря в зоне оккупации США в Сирии

Федеральное агентство новостей (ФАН) показало кадры из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в южной зоне оккупации США в Сирии. Жители жалуются на постоянную нехватку воды и еды. Фактически в лагере продолжается гуманитарная катастрофа.

Беженцы, которые вынуждены находиться в лагере, страдают от притеснений боевиков, нанятых Вашингтоном. Кроме того, климат в регионе неблагоприятный для жизни: здесь холодная зима, а летом нет дождей и очень жарко, поэтому люди вынуждены постоянно страдать из-за погоды.

На видеозаписи узники рассказывают, как им приходится выживать без еды и воды, а террористы забирают у них последнее, что есть. Одна из жительниц обратилась с призывом вывезти из лагеря всех детей, которые больше всех страдают от голода. По словам женщины, дети собирают остатки еды на помойке и выпрашивают куски хлеба у соседей, хотя их положение ничуть не лучше.

Вокруг лагеря - грубая земляная стена, которая не позволяет беженцам убежать из «Эр-Рукбана». Несколько раз в лагерь приезжали представители гуманитарного управления ООН, но все передаваемые после их визита лекарства и продукты отбирают террористы, обещая распределить это между жителями, но так ничего им и не возвращая.

При этом в регионе находятся военные базы США и Великобритании, но их представители никогда ни в чем не помогали узникам концлагеря. Местным жителям приходится лечиться самим, на многотысячное население нет ни одного врача.

Лагерь «Эр-Рукбан» появился на границе с Иорданией, когда страна заявила, что больше не будет принимать сирийских беженцев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика #весь мир #эр-рукбан

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