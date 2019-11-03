Песков заявил, что «Северный поток-2» мог быть построен и без согласия Дании

Газопровод «Северный поток-2» был бы построен, даже если бы Дания не дала своего разрешения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

30 октября власти Дании наконец согласовали проект по прокладке газопровода в своих территориальных водах Балтийского моря. Несколько лет Копенгаген тянул с вынесением решения, тогда как с Германией, Швецией и Финляндией проект был согласован.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что «Северный поток-2», прежде всего, выгоден европейским странам, так как укрепляет их энергобезопасность.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил решение Копенгагена по газопроводу, подчеркнув, что Дания повела себя как ответственный участник диалога, отстаивающий свои интересы и принимающий во внимание интересы европейских партнеров. «Северный поток-2» - это две нитки трубопровода, которые будут пролегать по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Они рассчитаны на 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступает Украина, опасающаяся потерять транзит газа, а также страны Прибалтики, Польша и США, продвигающие сжиженный газ в Европу.