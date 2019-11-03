Жители Идлиба вышли на демонстрации против курдских боевиков и воровства нефти

Жители сирийской провинции Идлиб вышли на уличные демонстрации против курдских боевиков и воровства нефти. Сотни жителей несогласны с поведением курдов-радикалов на территории своей страны, где преступники ведут себя как хозяева.

Жители Идлиба недовольны ухудшением жизни в регионе. Территория зоны эскалации является самым напряженным регионом Сирии, куда съезжаются боевики разных направлений. Сейчас регион контролируют Сирийская национальная армия, которую поддерживает Турция, а также радикалы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», она же «Джебхат ан-Нусра*» (запрещено в РФ).

Между Сирийской национальной армией и террористами часто происходят боевые столкновения, это связано с разными взглядами на ситуацию со стороны их покровителей. Турция планирует контролировать Идлиб, но террористы «Хайят Тахрир аш-Шама» мешают этому. Власти Турции понимают, что в скором времени правительственные войска Сирии и ВКС РФ ударят по боевикам, поэтому делить будет нечего.

После того, как жители Идлиба вышли на митинги, террористы никак не отреагировали на их гнев. Скорее всего, джихадисты готовят новые шаги против Сирийской национальной армии, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

* Джебхат ан-Нусра — террористическая группировка, запрещена в России.