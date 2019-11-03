СМИ Ходорковского снова пытаются «отмазать» хозяина от убийства мэра Нефтеюганска

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский лицемерно отвлекает внимание от своих преступлений, используя подконтрольный интернет-ресурс «МБХ-медиа». Речь идет о заказном убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, по делу которого проходит Ходорковский.

Twitter-аккаунте «МБХ-медиа» опубликовали ролик, в котором рассказывалось об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, которое произошло на этой неделе. Журналисты не забыли вспомнить похожие преступления, включив в список резонансных убийств смерть мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Интернет-сообщество возмутилось этим лицемерным поступком, так как Ходорковский по-прежнему является фигурантом уголовного дела об убийстве Петухова в качестве возможного заказчика.

Петухов активно выступал против деятельности нефтедобывающей компании «ЮКОС», главой которой был Ходорковский. Мэр Нефтеюганска пытался добиться законной выплаты налогов от компании, которая воровала средства из бюджета при помощи финансовых схем. Петухова решили убрать, так как он стал серьезной помехой. Примечательно, что убийство произошло в день рождения Ходорковского.

СК РФ выяснил, что глава отдела внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин спланировал убийство Петухова, а заказчиком выступил зампредседателя правления компании Леонид Невзлин. Пичугин отправился в тюрьму, а Невзлин и Ходорковский успели сбежать из России. Причем их объявляли в розыск по линии Интерпола, но ведомство отклонило все запросы на арест Ходорковского, так как он имеет серьезные связи. При этом в СК РФ уточняли, что у них есть доказательства причастности Ходорковского к убийству мэра Нефтеюганска.

Включив в ролик громкие убийства чиновников, подконтрольный беглому олигарху «МБХ» пытался обелить Ходорковского и показать, что подобных преступлений достаточно много. Фактически же спонтанное решение уехать из России говорит само за себя: если бы Ходорковский не был виновен, он не стал бы прятаться, а пришел на допрос в СК РФ, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).