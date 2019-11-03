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Курдские боевики провокациями в Сирии показывают результаты многолетней работы США

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19:16   3 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики провокациями в Сирии показывают результаты многолетней работы США

Курдские боевики провокациями в Сирии показывают результаты многолетней работы США

Курдские боевики являются «карманными» террористами США и действуют по их методичке. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Накануне на границе Сирии и Турции в сирийском городе Телль-Абьяд произошел взрыв автомобиля, погибли 19 человек, среди которых были дети. Также 29 человек пострадали. Все они являются местными жителями. В атаке подозревают курдские бандформирования, которых ранее выбила с этих территорий армия Турции и Сирии.

Курдские боевики провокациями в Сирии показывают результаты многолетней работы США

По словам Армена Гаспаряна, Вашингтон долгое время готовил курдских радикалов в качестве своих «карманных» террористов и специально учил провокациям, поэтому произошедший теракт является результатом работы США. Эксперт уверен, что в Сирии много оружия и экстремистов.

«Для того, чтобы в Сирии перестали происходить теракты, нужна полная победа сил Асада и фильтрация «чудесных» экс-муниципальных депутатов», — передает слова Артура Гаспаряна «НьюИнформ».

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали 22 октября меморандум, согласно которому турецкая армия с российские военные полицейские начнут патрулирование северо-востока Сирии, а курдские радикалы должны покинуть территорию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика #весь мир

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