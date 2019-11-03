Соловьев заявил, что Бабченко нигде не найдет покоя, сбежав из Украины

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист Аркадий Бабченко нигде не найдет покоя после побега из Украины. По словам телеведущего, никого не волнуют перемещения «этого странного создания».

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко покинул Украину. Владимир Соловьев отметил, что его побег неинтересен, так как для него Бабченко не существует.

«В Совете Безопасности ООН говорили, что его убили. Вот и все. И нет такого Бабченко, нет такого человека. Он не родился. Такого человека нет», – передает слова Владимира Соловьева «ПолитЭксперт».

В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственное убийство, но на следующий день выяснилось, что эта постановка была создана для того, чтобы поймать преступников, которые якобы собирались убить журналиста.

«Никого не волнует перемещение этого странного создания из страны в страну. Не найдет предатель себе ни Родины, ни покоя», – резюмирует российский телеведущий.

Ранее Аркадий Бабченко заявил, что вернется на Украину на американском танке «Абрамс».