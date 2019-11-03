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 Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции
18:36   3 Ноября 2019
Весь мир

Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

Представитель российского посольства в Париже уточнил информацию о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на севере Франции: среди травмированных нет граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в департаменте Сома, недалеко от коммуны Перон, автобус, следовавший из Парижа в Лондон, слетел с мокрой дороги и перевернулся. Французские СМИ сообщали о 30 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.

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Автор: Мария Владимирова
#франция #дтп #посольство рф

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