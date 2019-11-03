Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

Представитель российского посольства в Париже уточнил информацию о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на севере Франции: среди травмированных нет граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в департаменте Сома, недалеко от коммуны Перон, автобус, следовавший из Парижа в Лондон, слетел с мокрой дороги и перевернулся. Французские СМИ сообщали о 30 пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.