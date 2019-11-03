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17:29   3 Ноября 2019
Весь мир

Греция не справляется с наплывом мигрантов

Греция не справляется с наплывом мигрантов

Значительно вырос поток мигрантов и беженцев с турецкого побережья, а в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. Об этом завил заместитель министра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.

По его словам, в Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и это проблема национального масштаба​​​. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны, поэтому жители некоторых регионов организовали протесты и попросили не размещать у них мигрантов и беженцев.

Замминистра добавил, что государство обязано информировать местные власти о перемещении мигрантов. Иначе местные жители перестанут поддерживать решения Греции.

«Нам всем необходимо проявить солидарность с приграничными регионами страны, которые принимают первую волну мигрантов», — считает Йоргос Кумуцакос.

Замминистра назвал большой и долгой проблему с беженцами. Также он попросил жителей Греции потерпеть, потому что Афины стараются избежать проблемы национального масштаба.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мигранты #греция #общество #весь мир

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