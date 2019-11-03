Греция не справляется с наплывом мигрантов

Значительно вырос поток мигрантов и беженцев с турецкого побережья, а в некоторых регионах Греции мигрантов становится чуть ли не больше, чем местных жителей. Об этом завил заместитель министра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.

По его словам, в Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов и это проблема национального масштаба​​​. С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны, поэтому жители некоторых регионов организовали протесты и попросили не размещать у них мигрантов и беженцев.

Замминистра добавил, что государство обязано информировать местные власти о перемещении мигрантов. Иначе местные жители перестанут поддерживать решения Греции.