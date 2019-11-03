США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если место Трампа займет кто-то другой — эксперт

США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если президентское место Трампа после выборов займет кто-то другой. В этом уверен доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. По словам эксперта, Вашингтон не просто ворует нефть в САР, а грабит страну самым наглым образом.

Перенджиев уверен, что воровство ресурса продолжится хоть с Трампом, хоть без него, так как Вашингтон не сможет отказаться от «экономического интереса» на Ближнем Востоке. Эксперт говорит, что экс-вице-президент США Джон Байден ведет лишь политическую борьбу против нынешнего президента США, так как, скорее всего, станет его основным противником на предстоящих президентских выборах. При этом даже если он займет президентское кресло, Вашингтон точно так же продолжит выкачивать сирийскую нефть, прикрываясь борьбой с террористами и оправдывая таким образом свое нахождение на этой территории.