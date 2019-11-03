Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Пока цены низкие. Балканский музыкант и композитор Горан Брегович прилетел в воскресенье, 3 ноября, в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова в Академическом музыкальном театре. По его словам, атмосфера хорошая, пахнет шашлыками.

«Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — добавил Брегович.

Музыкант отметил, что давно знаком с крымской публикой. Ранее Горан Брегович выступал в Коктебеле и в Севастополе. Журналисты уточнили, в каком именно районе крымского полуострова композитор хотел бы купить недвижимость. Брегович ответил, что сейчас присматривается.