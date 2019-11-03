Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

 Эксперт объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве

Эксперт объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян
Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

 США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если место Трампа займет кто-то другой — эксперт

США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если место Трампа займет кто-то другой — эксперт
Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

 Эксперт объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве

Эксперт объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян
Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

 США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если место Трампа займет кто-то другой — эксперт

США продолжат воровать нефть в Сирии, даже если место Трампа займет кто-то другой — эксперт
17:10   3 Ноября 2019
Россия

Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Композитор Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Пока цены низкие. Балканский музыкант и композитор Горан Брегович прилетел в воскресенье, 3 ноября, в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова в Академическом музыкальном театре. По его словам, атмосфера хорошая, пахнет шашлыками.

«Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — добавил Брегович.

Музыкант отметил, что давно знаком с крымской публикой. Ранее Горан Брегович выступал в Коктебеле и в Севастополе. Журналисты уточнили, в каком именно районе крымского полуострова композитор хотел бы купить недвижимость. Брегович ответил, что сейчас присматривается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #крым #общество #композитор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...