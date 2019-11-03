Эксперт объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил ноябрьское аномальное тепло в Москве. По его словам, последние три десятка лет в столице действительно потеплело в среднем на несколько градусов.

Эксперт говорит, что это происходит из-за глобального потепления, которое не является мифом. За последние 30-40 лет в столичном регионе стало теплее на 2-3 градуса, что является серьезным показателем. Постепенно таким образом погода «опаздывает» на месяц и получается, что в ноябре еще октябрь, а в сентябре — август.

«Вероятность аномалий растет очень быстро и нелинейно», — передает словам Владимира Семенова «360».

Ранее синоптики заявили, что во вторник, 5 ноября, в Москве и столичном регионе ожидается потепление до +12...+14 градусов. При этом будет пасмурно и дождливо.