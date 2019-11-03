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16:57   3 Ноября 2019
Весь мир

Меморандум РФ и Турции обеспечивает стабильность на сирийской границе — эксперт

Меморандум РФ и Турции обеспечивает стабильность на сирийской границе — эксперт

Вопросов в Сирии много, например, куда деть 70-80-тысячные курдские бандформирования. Об этом в комментарии «ПолитЭксперту» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, меморандум РФ и Турции о взаимопонимании поможет навести порядок в САР.

«Меморандум обеспечивает стабильность на границе и может помочь в урегулировании ситуации в Сирии», — считает эксперт.

Российская военная полиция патрулирует сирийские границ вместе с турецкими солдатами в рамках меморандума о взаимопонимании на границе САР. В районе города Камышлы у северной границы Сирии поддерживают безопасность. Колонны турецких и российских войск вышли из пункта Дербасия в полдень пятницы, 1 ноября, и на протяжении четырех часов контролировали обстановку на маршруте в 110 километров.

Вместе стороны содействуют выводу курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Ранее Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Задача Турции — освободить территории от курдских бандформирований.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сирия #турция

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