Меморандум РФ и Турции обеспечивает стабильность на сирийской границе — эксперт

Вопросов в Сирии много, например, куда деть 70-80-тысячные курдские бандформирования. Об этом в комментарии «ПолитЭксперту» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, меморандум РФ и Турции о взаимопонимании поможет навести порядок в САР.

«Меморандум обеспечивает стабильность на границе и может помочь в урегулировании ситуации в Сирии», — считает эксперт.

Российская военная полиция патрулирует сирийские границ вместе с турецкими солдатами в рамках меморандума о взаимопонимании на границе САР. В районе города Камышлы у северной границы Сирии поддерживают безопасность. Колонны турецких и российских войск вышли из пункта Дербасия в полдень пятницы, 1 ноября, и на протяжении четырех часов контролировали обстановку на маршруте в 110 километров.

Вместе стороны содействуют выводу курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Ранее Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Задача Турции — освободить территории от курдских бандформирований.