Жители Ростова-на-Дону избили мужчину, бросившего в автобус пакет с криком «Аллаху Акбар». Инцидент произошел в конце октября на одной из остановок общественного транспорта.

Как пишут местные СМИ, мужчина бросил в закрывающийся автобус пакет с неизвестным содержимым и выкрикнул фразу «Аллаху Акбар!». Пассажиры стали выбегать из автобуса, а затем избили шутника за инсценировку теракта. Позднее выяснилось, что в пакете лежала плитка. В полиции сообщили, что никто из участников инцидента с заявлением в ведомство не обращался.

В местных пабликах часть жителей города пишут, что наказание для мужчины могло бы быть и посуровее, другие отмечают, что другим шутникам уже не захочется так поступать после жестокого избиения псевдотеррориста.