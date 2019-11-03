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16:49   3 Ноября 2019
Россия

Жители Ростова-на-Дону избили мужчину, бросившего в автобус пакет с криком «Аллаху Акбар»

Жители Ростова-на-Дону избили мужчину, бросившего в автобус пакет с криком «Аллаху Акбар»

Жители Ростова-на-Дону избили мужчину, бросившего в автобус пакет с криком «Аллаху Акбар». Инцидент произошел в конце октября на одной из остановок общественного транспорта.

Как пишут местные СМИ, мужчина бросил в закрывающийся автобус пакет с неизвестным содержимым и выкрикнул фразу «Аллаху Акбар!». Пассажиры стали выбегать из автобуса, а затем избили шутника за инсценировку теракта. Позднее выяснилось, что в пакете лежала плитка. В полиции сообщили, что никто из участников инцидента с заявлением в ведомство не обращался.

В местных пабликах часть жителей города пишут, что наказание для мужчины могло бы быть и посуровее, другие отмечают, что другим шутникам уже не захочется так поступать после жестокого избиения псевдотеррориста.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ростов-на-дону #общество

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