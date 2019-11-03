Захарова назвала скандалом статью о событиях вокруг вылета военного атташе США

Пять минут, которые подвели американскую ежедневную газету The New York Times под фейк. Издание 2 ноября обнародовало статью «Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы», в которой утверждается, что в августе российские власти без какой-либо причины задержали рейс с работником американской дипмиссии на борту, летевшего лечиться в Германию.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что 11 октября внешнеполитическое ведомство (за две недели до публикации статьи) направило по просьбе The New York Times разъяснения относительно того, как развивались события в день вылета американского военного атташе из Москвы.

Российский дипломат подчеркнула, что в комментарии МИД тогда указали, что «взлет осуществили на пять минут раньше времени, указанного в заявке», а «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на час позже».

Москва сделала все, чтобы минимизировать задержку, которая случилась из-за неправильно оформленных документов прилетевших специальным бортом иностранных врачей. Перевозчик ошибочно включил их в состав экипажа, поэтому документы исправляли, и на это потребовалось 20 минут. Однако случившееся не задержало посадку и она началась за 40 минут до взлета.

«Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут», — подчеркнула Захарова.

The New York Times намеренно скрыло от аудитории изложенную в комментарии министерства иностранных дел РФ хронологию событий и предоставило искаженную версию. Самолет вылетел из Москвы на пять минут раньше заявленного авиакомпанией и утвержденного службами в пролетных документах времени.

«Что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной! Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника», — резюмировала Захарова.