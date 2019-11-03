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18:31   3 Ноября 2019
Весь мир

Фейком о «ликвидации» аль-Багдади США хотят перекроить ИГ*

Фейком о «ликвидации» аль-Багдади США хотят перекроить ИГ*

США ведут переформатирование ИГ*, запустив фейк о «ликвидации» главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади. Своими действиями Вашингтон хочет ослабить влияние арабских племен Сирии и Ирака, которые являются опасными для региональных союзников США.

Основным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке является Саудовская Аравия, власти которой находятся в незавидном положении: Эр-Рияд ведет противостояние с Ираном, конфликтует с Турцией и Катаром. Все это делает королевство очень уязвимым к угрозам извне. Особенно на фоне операции в Йемене, где военные силы саудитов просто увязли.

Для относительно спокойного существования Эр-Рияду важно обеспечить баланс между многочисленными арабскими племенами, населяющих ближневосточные страны. Так, раньше  саудиты платили иракскому диктатору Саддаму Хуссейну и старательно избегали конфликтов с Сирией, чтобы эти два государства держали под контролем племена, опасные для королевства. 

Но государственность Ирака разрушили США, серьезно ухудшилось положение в Сирии после гражданской войны. И саудовские племена на границе начали проявлять беспокойство. Спецслужбам Саудовской Аравии пришлось проводить «ювелирную работу» по разжиганию конфликтов в Сирии и Ираке, чтобы племена направили свое внимание на захват нефтяных месторождений и прибыль от трансграничной контрабанды.

Фейком о «ликвидации» аль-Багдади США хотят перекроить ИГ*

Это в известной степени привело к образованию в Ираке  террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ). Лидером стал представитель племени курайш Абу Бакр аль-Багдади. Взамен на финансирование Эр-Рияда он держал под контролем опасные для Саудовской Аравии племена.

После того, как ИГ* был разгромлен, ситуация для  Эр-Рияда осложнилась. Арабские племена, разграбленные и униженные курдскими боевиками, стали искать поддержки у Турции, с которой у Саудовской Аравии конфликт. Кроме того, несколько месяцев стало известно имя вероятного преемника аль-Багдади - это Абдулла аль-Кардаш, этнический туркоман из окрестностей иракского Мосула, связанный с турецкой разведкой.

Фейком о «ликвидации» аль-Багдади США хотят перекроить ИГ*

Ситуация изменилась в последние месяцы.

Фактически президент США Дональд Трамп «сдал» курдов, увеличил доли арабских боевиков в нефтяном транзите из Восточной Сирии, а также вбросил фейк об «уничтожении» главаря ИГ* аль-Багдади. Сообщалось и об уничтожении его предполагаемого преемника Абдуллы аль-Кардаш. При невыясненных обстоятельствах. 

Акцент теперь делается на межплеменные распри, сообщает ФАН

Фейком о «ликвидации» аль-Багдади США хотят перекроить ИГ*

Ливанское издание Al Modon, которое поддерживает сирийскую оппозицию, пишет, что племена Заевфратья готовы договариваться и с Россией, и с Турцией, и с США, чтобы получить защиту от террористов ИГ*, связанных с главарями из Ирака, от которых они сами отвернулись ради союза с Вашингтоном. Также они хотят защиты от родоплеменных групп, которые были вытеснены ими самими на подконтрольную Дамаску территорию. С другой стороны, они хотят сохранить за собой ренту от нефтяных доходов.

Фактически новое переформатирование ИГ* явно направлено на то, чтобы ослабить арабские племена Сирии и Ирака, так как они являются наиболее опасными для региональных союзников США.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика #весь мир

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