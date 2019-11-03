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Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт
16:06   3 Ноября 2019
Весь мир

Премьер Израиля заявил о взрывоопасной обстановке на границах страны

Премьер Израиля заявил о взрывоопасной обстановке на границах страны

Взрывоопасная обстановка сложилась на восточных, северных и южных границах Израиля. Правительство страны продолжит работать «по всем направлениям». чтобы защитить страну. Об этом заявил министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, страна переживает «очень чувствительный период». Взрывоопасная обстановка сложилась сразу на нескольких рубежах. Израиль не раскроет планы, но продолжит работать по всем направлениям для обеспечения безопасности государства как видимыми, так и скрытыми средствами, на суше, море и в воздухе.

Ранее израильские военные атаковали цели в секторе Газа в ответ на два ракетных залпа с территории палестинского анклава. Из десяти ракет, которые выпустили по приграничным районам Израиля, семь перехватила система ПРО «Железный купол». Один снарядов все же повредил жилой дом в израильском городе Сдерот.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #общество #границы #сектор газа

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