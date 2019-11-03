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 Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт

Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт
16:02   3 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт

Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт

Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, курдские радикалы вызывают подозрение своим поведением, быстро согласившись на примирение с турками.

По мнению эксперта, курдские бандформирования учились по программе диверсионных групп не для того, чтобы быстро покинуть территорию Сирии и начать вести мирную жизнь. Леонков уверен, что курдские радикалы не откажутся от подрывной деятельности на севере Сирии, но теперь они станут профессиональнее и аккуратнее. Окончательного примирения в ближайшее время ждать не стоит, так как предстоит серьезная работа, уверен он.

Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт

«Курды проводили практически геноцид против местного населения, сейчас совершить теракт им не составляет труда. После начала процесса примирения больших столкновений возможно и не будет, но такая партизанщина останется», — передает словам Алексея Леонкова Nation News.

Антитеррористическая военная операция Турции в Сирии была направлена против курдских бандформирований и террористов, которые заняли чужие территории на севере страны и убивали местное население. 22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, одним из пунктов которого стало введение российской военной полиции на территорию 30-километровой зоны безопасности, которую они будут патрулировать. Курдские радикалы должны покинуть эти территории на границе Сирии с Турцией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика #весь мир

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