Мединский назвал ярким певцом и композитором Градского
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певца, поэта и композитора Александра Градского с 70-летием. По его словам, у Градского колоссальная творческая энергия, благодаря которой народный артист РФ внес вклад в развитие отечественного музыкального искусства.
«Яркий певец и композитор, человек, наделенный колоссальной творческой энергией», — отметил глава Минкультуры.
За годы плодотворной деятельности Александр Градский в полной мере реализовал потенциал, продолжил Владимир Мединский. Песни в исполнении Градского обрели огромную популярность и снискали любовь миллионов соотечественников. Министр культуры добавил, что Александр Градский продолжает активно выступать и радовать поклонников новыми композициями.
«Сердечно желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и неиссякаемого вдохновения», — резюмировал Мединский.
Поздравляем с юбилеем Александра Градского! Читайте о 10 знаменитых выпускниках Гнесинки: https://t.co/lDCu82kRRe pic.twitter.com/f81RoDGWJP— Культура.РФ (@cultrf) 3 ноября 2019 г.