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15:40   3 Ноября 2019
Россия

Мединский назвал ярким певцом и композитором Градского

Мединский назвал ярким певцом и композитором Градского

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певца, поэта и композитора Александра Градского с 70-летием. По его словам, у Градского колоссальная творческая энергия, благодаря которой народный артист РФ внес вклад в развитие отечественного музыкального искусства.

«Яркий певец и композитор, человек, наделенный колоссальной творческой энергией», — отметил глава Минкультуры.

За годы плодотворной деятельности Александр Градский в полной мере реализовал потенциал, продолжил Владимир Мединский. Песни в исполнении Градского обрели огромную популярность и снискали любовь миллионов соотечественников. Министр культуры добавил, что Александр Градский продолжает активно выступать и радовать поклонников новыми композициями.

«Сердечно желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и неиссякаемого вдохновения», — резюмировал Мединский.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мединский #общество #градский

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