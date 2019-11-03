Мединский назвал ярким певцом и композитором Градского

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певца, поэта и композитора Александра Градского с 70-летием. По его словам, у Градского колоссальная творческая энергия, благодаря которой народный артист РФ внес вклад в развитие отечественного музыкального искусства.

«Яркий певец и композитор, человек, наделенный колоссальной творческой энергией», — отметил глава Минкультуры.

За годы плодотворной деятельности Александр Градский в полной мере реализовал потенциал, продолжил Владимир Мединский. Песни в исполнении Градского обрели огромную популярность и снискали любовь миллионов соотечественников. Министр культуры добавил, что Александр Градский продолжает активно выступать и радовать поклонников новыми композициями.