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 Мединский назвал ярким певцом и композитором Градского

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 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

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Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт
15:22   3 Ноября 2019
Весь мир

Более трех тысяч мирных жителей погибли за пять лет войны в Донбассе

Более трех тысяч мирных жителей погибли за пять лет войны в Донбассе

Более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 миллиона нуждаются в помощи. По информации ООН, с 2014 года более трех тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами вооруженного конфликта. Пострадали девять тысяч человек.

Киевские власти в апреле 2014-го начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после смены центральной власти на Украине. Проблему урегулирования кризиса в Донбассе неоднократно обсуждали в ходе встреч в Минске контактной группы.

Заключали соглашения о перемирии, но перестрелки между сторонами конфликта все равно продолжались. В октябре контактная группа по Украине на встрече в Минске подписала «формулу Штайнмайера».

Стороны согласились развести силы в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, но этого не случилось. Отвод сил в районе Золотого стартовал 29 октября, а в Петровском аналогичный процесс  начнется 4 ноября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #оон #общество #весь мир

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