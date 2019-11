Более трех тысяч мирных жителей погибли за пять лет войны в Донбассе

Более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 миллиона нуждаются в помощи. По информации ООН, с 2014 года более трех тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами вооруженного конфликта. Пострадали девять тысяч человек.

Киевские власти в апреле 2014-го начали военные действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после смены центральной власти на Украине. Проблему урегулирования кризиса в Донбассе неоднократно обсуждали в ходе встреч в Минске контактной группы.

Заключали соглашения о перемирии, но перестрелки между сторонами конфликта все равно продолжались. В октябре контактная группа по Украине на встрече в Минске подписала «формулу Штайнмайера».

Стороны согласились развести силы в районе поселка Петровского и города Золотое с 7 октября, но этого не случилось. Отвод сил в районе Золотого стартовал 29 октября, а в Петровском аналогичный процесс начнется 4 ноября.

