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Курдские боевики продолжат провокации на севере Сирии, считает эксперт
15:19   3 Ноября 2019
Весь мир

Российско-турецкий меморандум прекратил беспредел курдских радикалов на границе Сирии

Российско-турецкий меморандум прекратил беспредел курдских радикалов на границе Сирии

Меморандум России и Турции возвращает мирную жизнь в Сирию после беспредела курдских боевиков, уверен эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, меморандум освободил жителей Сирии от террора курдов-радикалов.

По мнению аналитика, Россия и Турция всегда были приверженцами целостности и суверенитета Сирии, а курдские радикалы лишь раскалывали страну захватом территорий и издевательствами над мирными жителями. Шаповалов отмечает, что курдские радикалы действовали при поддержке США и вели себя не лучше, чем террористы ИГ* (запрещено в РФ). Курдские боевики убивали местных жителей, грабили их и устраивали показательные казни, а людей продавали на органы. Поэтому арабы-сунниты с восторгом встретили принятие российско-турецкого меморандума.

Российско-турецкий меморандум прекратил беспредел курдских радикалов на границе Сирии

Шаповалов говорит, что при поддержке США курдские террористы привели север Сирии к нестабильности и анархии, где коренное население ни во что не ставили и унижали их, навязывая свои порядки, своим поведением фактически ничем не отличаясь от террористов. Эксперт отмечает, что США точно также воспринимаются как захватчики, так как прикрывают преступления курдских радикалов в Сирии. Население северной территории Сирии с восторгом воспринимает появление российской военной полиции, которая патрулирует эту часть страны, ежедневно проезжая 160 километров.

«Местные жители перестают постоянно бояться за собственные жизни, за своих близких. Уходит атмосфера террора и анархии, которую насаждали курдские банды. Восстановление мира дает перспективы постепенного восстановления жизненного уклада", — приводит слова Владимира Шаповалова ФБА «Экономика сегодня».

Меморандум подписали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Сочи 22 октября. Одним из пунктов меморандума является создание 30-километровой зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также патрулирование северной части Сирии военной полицией РФ.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #весь мир

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