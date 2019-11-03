Трое сомнительных публицистов влились в антироссийский «легион» Ходорсковского

В Telegram-канале «Союз независимых публицистов» появились новые члены, которые будут проливать свет читателям на «существующую действительность» в России. Созданием канала занимались беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также журналисты «Эхо Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и скандальный музыкант Сергей Шнуров.

К этой компании решили примкнуть еще три человека: политтехнолог Станислав Белковский, публицист и политический деятель Владислав Иноземцев, а также политолог Валерий Соловей. Все трое имеют сомнительную репутацию благодаря своей предыдущей деятельности. Например, Белковский имеет давние связи с олигархом Борисом Березовским. При этом ранее Белковский говорил, что разочаровался в либеральном движении в России, так как его представители лишь имитируют пародию на Кремль, но мечтают сесть в кресло президента страны.

Иноземцев считает, что жизнь в стране губительна и неправильна. При этом что делать, чтобы решить проблему, он не знает. Иноземцев также является спикером Форума свободной России, на котором бывают представители «Открытой России» Ходорковского, а также штаба блогера Алексея Навального и оппозиционных организаций.

Валерий Соловей является «политическим Нострадамусом», чьи предсказания никогда не сбывались, но некоторые воспринимают его слова всерьез.

Членами «Союза независимых публицистов» становятся сомнительные личности, которые лишь хотят добиться смены действующей власти всеми способами и любой ценой, не стесняясь провоцировать своими поступками и действиями. Такие люди необходимы Ходорковскому, чтобы создавать негативный фон и дестабилизировать положение дел в России при помощи различных информационных ресурсов.