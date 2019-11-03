Байден лицемерно умолчал о том, что сирийская нефть интересовала США еще до Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью газете The Wall Street Journal прокомментировал намерение Вашингтона удерживать контроль над нефтегазовыми месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии.

Байден, которого считают одним из наиболее вероятных соперников Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах, укорил главу Белого дома в том, что он заявляет о захвате нефтяных месторождений в Сирии.

«Все перевернуто вверх дном теперь, — добавил Байден. — Он [Трамп], по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ)».

По оценке директора института актуальной экономики Никиты Исаева, «циничное и лицемерное» заявление Байдена надо воспринимать только в контексте предвыборной гонки. Бывший вице-президент сделал его с целью посильнее уязвить Трампа, а не с посылом прекратить разворовывание нефти, принадлежащей сирийскому народу.

«Это циничное и лицемерное заявление, которым будет пестреть вся новая, жесткая избирательная кампания президента США 2020-го года. Оно носит предвыборный характер. И Байден, понимающий, что Трамп находится в уязвимой ситуации, бьет по достаточно ощутимым болевым точкам. При этом, если Трамп пытается выставить влияние на нефтяные месторождения в Сирии как победу американского оружия или американского влияния в мире, то Байден заявляет это в качестве грубых незаконных действий президента США», — рассказал «Политике Сегодня» Исаев.

Обрушивая обвинения на нынешнюю администрацию США, Байден, конечно, умолчал, что сирийская нефть всегда представляла интересы для Вашингтона. Американские войска вторглись в Сирию в 2014 году при президенте Обаме и вице-президенте Байдене. Официальной версией интервенции была борьба с ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые тогда занимали богатые «черным золотом» северо-восточные территории страны. Кстати, незаконную торговлю нефтью террористы вели под надзором США. Одновременно Вашингтон оказывал помощь еще и курдским отрядам, которые противостояли ИГ, но контролировали нефтяное месторождение у Румейлана на севере САР.

Ранее президент Дональд Трамп признал, что США в Сирии интересуют исключительно нефтяные месторождения, а безопасностью с САР должен заниматься кто-то другой. Патрулировать границу в Сирии может, к примеру, Турция, считает американский лидер. США оставляют в республике военных только для контроля за нефтью.

Эксперты также не исключили, что Вашингтон может добывать нефть при помощи своих частных военных компаний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил открытое воровство сирийской нефти, отметив, что доход от продажи «черного золота» США тратят на поддержку вооруженных бандформирований. Он также напомнил, что легитимное руководство САР не давало разрешения на присутствие военных США.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что США незаконным присутствием своих вооруженных сил на территории Сирии нарушают резолюцию Совбеза ООН, а потому их действия должны быть расценены как оккупация с соответствующими последствиями. С требованием осудить действия Вашингтона в Сирийской Арабской республике Малькевич обратился к генсеку ООН.