Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

Около 30 человек получили различные травмы в результате ДТП с автобусом на севере Франции. Среди пострадавших есть россияне, сообщает издание Courrier Picard.

Автобус компании Flixbus, который следовал из Парижа в Лондон, слетел с мокрой дороги в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Транспортное средство ударилось об ограждение, после чего перевернулось. Помимо российских граждан, в салоне находились французы, испанцы и ирландцы. Сообщается, что четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.