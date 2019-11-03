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 Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции

Российские туристы не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции
18:02   3 Ноября 2019
Весь мир

Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

Автобус с россиянами в салоне попал в серьезное ДТП во Франции, пострадали 30 человек

Около 30 человек получили различные травмы в результате ДТП с автобусом на севере Франции. Среди пострадавших есть россияне, сообщает  издание Courrier Picard.

Автобус компании Flixbus, который следовал из Парижа в Лондон, слетел с мокрой дороги в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Транспортное средство ударилось об ограждение, после чего перевернулось. Помимо российских граждан, в салоне находились французы, испанцы и ирландцы. Сообщается, что четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.  

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#франция #дтп #чп

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