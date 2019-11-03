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Папу Римского опечалило насилие в Эфиопии

Папу Римского опечалило насилие в Эфиопии

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14:53   3 Ноября 2019
Весь мир

Папу Римского опечалило насилие в Эфиопии

Папу Римского опечалило насилие в Эфиопии

Погибли верующие Эфиопской церкви. Папу Римского Франциска обеспокоило насилие в Эфиопии, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви​​​. Понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, попросил помолиться за всех жертв насилия.

«Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, — сказал папа Римский.

Протесты охватили африканскую страну на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в «заговоре». Протестные выступления поддержала молодежь, принадлежащая к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. Столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. Предварительно, погибли 78 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жертвы #общество #папа римский #эфиопия

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