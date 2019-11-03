Папу Римского опечалило насилие в Эфиопии

Погибли верующие Эфиопской церкви. Папу Римского Франциска обеспокоило насилие в Эфиопии, жертвами которого стали христиане Эфиопской православной церкви​​​. Понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди к католикам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане, попросил помолиться за всех жертв насилия.

«Выражаю мою близость к этой церкви и ее патриарху, дорогому брату Абуне Матфию, — сказал папа Римский. Протесты охватили африканскую страну на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в «заговоре». Протестные выступления поддержала молодежь, принадлежащая к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. Столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. Предварительно, погибли 78 человек.