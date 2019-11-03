Сенатор считает, что участие РФ в отводе курдских боевиков устранило угрозу новых конфликтов

Участие военной полиции России в отводе курдских радикалов от границы дает надежду на мир в Сирии, считает российский сенатор Владимир Джабаров. По его словам, участие РФ говорит о том, что ситуация в регионе нормализуется.

Как отмечает Джабаров, участие российской военной полиции в урегулировании ситуации на севере Сирии дает веру в то, что вскоре все стабилизируется и пойдет в мирное русло. Эксперт уверен, что пока Россия не прибыла в Сирию, в стране была реальная опасность столкновения правительственной армии Сирии с армией Турции, что было бы недопустимо, так как они воюют на одной стороне против террористов и курдов-радикалов. Теперь такая опасность устранена, так как в регионе находятся военные полицейские из РФ, патрулирующие территорию вместе с армией Сирии, говорит Джабаров.

«Участие российских сил военной полиции устранило опасность того, что между армией Сирии и Турции возникнет конфликт, а теперь курдские отряды отходят от линии соприкосновения», — передает слова Владимира Джабарова iReaсtor.

Сейчас на границе Сирии и Турции территорию патрулируют три бронеавтомобиля и один бронетранспортер военной полиции РФ. Важно контролировать каждую улицу в северной части Сирии, чтобы туда не вернулись курдские радикалы. Ежедневно военная полиция России преодолевает расстояние в 160 километров.

Работа военной полиции РФ в Сирии стала возможной благодаря меморандуму, который заключили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров в Сочи 22 октября. Целью введения офицеров РФ в Сирию является выведение курдских вооруженных бандформирований в 30-километровой зоне на границе САР и Турции.