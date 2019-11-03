Медведев призвал партнеров по АСЕАН сотрудничать в сфере кибербезопасности

Каждые 14 секунд происходят кибератаки. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Бангкоке. По его словам, партнерам по АСЕАН необходимо сотрудничать в сфере кибербезопасности.

«Мир в этом смысле становится все более и более уязвимым», — считает Медведев.

Бороться с атаками хакеров можно более эффективно, если заинтересованные страны и межгосударственные объединения начнут сотрудничать. Российская сторона рассматривает партнеров по АСЕАН и региональный форум как важные площадки по обеспечению международной информационной безопасности.

«Пора переходить уже к практической работе, как можно скорее начать переговоры по этому направлению», — резюмировал премьер-министр РФ.