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14:19   3 Ноября 2019
Весь мир

Дженнифер Энистон возглавила топ самых популярных актеров США

Дженнифер Энистон возглавила топ самых популярных актеров США

Дженнифер Энистон возглавила топ самых популярных актеров США. Исследование провели аналитики компании MVPindex, которые изучали поведение пользователей популярных соцсетей. Исследование проводилось в конце октября 2019 года.

Вторую строчку занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, третье место у актрисы Лили Рейнхарт. В топ-5 вошли Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.

В октябре 2019 года Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram. Спустя несколько часов с момента ее регистрации на актрису подписалось более миллиона пользователей соцсети. При этом когда на ее первую фотографию посыпались лайки, в Instagram случился сбой. На первом снимке в соцсети Энистон запечатлена с коллегами из сериала «Друзья». Сейчас на нее подписаны порядка 18 миллионов поклонников.

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #дженнифер энистон

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