Дженнифер Энистон возглавила топ самых популярных актеров США. Исследование провели аналитики компании MVPindex, которые изучали поведение пользователей популярных соцсетей. Исследование проводилось в конце октября 2019 года.

Вторую строчку занял Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, третье место у актрисы Лили Рейнхарт. В топ-5 вошли Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.

В октябре 2019 года Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram. Спустя несколько часов с момента ее регистрации на актрису подписалось более миллиона пользователей соцсети. При этом когда на ее первую фотографию посыпались лайки, в Instagram случился сбой. На первом снимке в соцсети Энистон запечатлена с коллегами из сериала «Друзья». Сейчас на нее подписаны порядка 18 миллионов поклонников.