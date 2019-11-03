Поиски пропавшего после ЧП на танкере в Находке моряка приостановили

Тело третьего моряка не нашли. Об этом сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. По его словам, поиски пропавшего после ЧП на танкере в порту Находки моряка приостановили до утра следующего дня.

Ранее на танкере «Залив Америка» в приморском порту Находка взорвался газ. Погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.

По информации Росморречфлота, поиски тела третьего моряка приостановили до утра. Акваторию обследовали, но водолазы осмотрели только корпус судна снаружи, непосредственно поисковых работ в акватории на дне не проводили из-за сильного ветра.