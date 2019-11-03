Поиски пропавшего после ЧП на танкере в Находке моряка приостановили
Тело третьего моряка не нашли. Об этом сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. По его словам, поиски пропавшего после ЧП на танкере в порту Находки моряка приостановили до утра следующего дня.
Ранее на танкере «Залив Америка» в приморском порту Находка взорвался газ. Погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.
По информации Росморречфлота, поиски тела третьего моряка приостановили до утра. Акваторию обследовали, но водолазы осмотрели только корпус судна снаружи, непосредственно поисковых работ в акватории на дне не проводили из-за сильного ветра.
На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газа 2 человека погибли в результате хлопка газа на борту танкера в порту Находки, местонахождение третьего устанавливается, сообщает Дальневосточный СУСК на транспорте Раскуроченный танкер "Залив Америка" pic.twitter.com/XCStvxMM6t— Добряк (@DOBRYAC12) 2 ноября 2019 г.