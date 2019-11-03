Медведев встретился с премьер-министром Таиланда

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с коллегой из Таиланда Праютом Чан-Очой. Переговоры состоялись в ходе делового инвестиционного саммита АСЕАН.

В рамках встречи Дмитрий Медведев и Прают Чан-Оча обсудили сотрудничество России и Таиланда в сферах торговли и экономики. В переговорах также поучаствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр связи и коммуникаций РФ Константин Носков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что странам АСЕАН нужно учиться вести сотрудничество в условиях цифровизации.