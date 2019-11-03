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Медведев призвал партнеров по АСЕАН сотрудничать в сфере кибербезопасности

Поиски пропавшего после ЧП на танкере в Находке моряка приостановили

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Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

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14:00   3 Ноября 2019
Россия

Медведев встретился с премьер-министром Таиланда

Медведев встретился с премьер-министром Таиланда

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с коллегой из Таиланда Праютом Чан-Очой. Переговоры состоялись в ходе делового инвестиционного саммита АСЕАН.

В рамках встречи Дмитрий Медведев и Прают Чан-Оча обсудили сотрудничество России и Таиланда в сферах торговли и экономики. В переговорах также поучаствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр связи и коммуникаций РФ Константин Носков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что странам АСЕАН нужно учиться вести сотрудничество в условиях цифровизации.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #таиланд

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