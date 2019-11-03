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13:41   3 Ноября 2019
Россия

Возобновление авиасообщения с РФ возможно лишь после гарантий со стороны Украины

Возобновление авиасообщения с РФ возможно лишь после гарантий со стороны Украины

Возобновление авиасообщения с РФ возможно лишь после предоставления гарантий со стороны Украины. В этом уверен авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, сейчас восстановления авиаперелетов между странами невозможно без гарантий безопасности со стороны Киева.

Ранее киевский политолог Сергей Белашко заявил, что авиаотрасль Украины вскоре погибнет без авиасообщения с РФ. По словам Романа Гусарова, украниский аналитик полностью прав в том, что отрасль ждет печальный сценарий, если не возобновить прямые перелеты между странами. Эксперт говорит, что власти Киева с пафосом запретили транзитные полеты в 2015 году, а затем искренне удивились, когда Москва «отзеркалила» их меры.

Возобновление авиасообщения с РФ возможно лишь после гарантий со стороны Украины

Гусаров уверен, что Киев заговорил о проблеме сейчас, так как украинские авиаперевозчики все это время пытались замалчивать свои проблемы, а бизнес нес большие потери. Киев загнал себя в авиаизоляцию самостоятельно, считает эксперт.

«Украина могла бы стать авиахабом в грузовом и пассажирском авиасообщении России с Европой – на этом страна раньше успешно зарабатывала, и не мало. Но выживать за счет исключительно внутреннего трафика невозможно», — передает слова Романа Гусарова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также напомнил, что в 2015 году в аэропорту Киева изрисовали и исписали политическими лозунгами российские самолеты, а пилоты из РФ преследовались на Украине. По словам Гусарова, Россия больше не готова рисковать авиасотрудниками и техников, поэтому Москве нужны гарантии безопасности со стороны властей Киева.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика

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